De favoriete plekken van Rik Verheye: “Ik voel mij evenveel Antwerpenaar als West-Vlaming”

Antwerpen -

Zijn blonde paardenstaart is afgeknipt en de extra 12 kilo die hij voor zijn rol van Jay Vleugels in Callboys meedroeg, zijn er bijna afgetraind. Voor mij zit dus een brok energie. Rik Verheye is dan ook in zijn sas. Zijn carrière loopt op wieltjes, hij mag scenario’s schrijven bij Woestijnvis en er staat een Callboys 2 op de planning. Gelukkig werkt hij af en toe thuis en heeft hij tussen het schrijven door even tijd om ons zijn favoriete plekken in de stad te laten zien.