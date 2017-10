Mechelenbons voor singles en talentickets zijn een “succesverhaal”

Mechelen - De Stad Mechelen heeft meer dan 15.000 singlebons en 35.000 talententickets voor kinderen uitgedeeld. “Een succesverhaal”, klinkt het.

Singles hebben vaak dezelfde kosten als koppels maar ze kunnen deze kosten niet delen. Een beslatingsvermindering voorzien was fiscaal-juridisch niet mogelijk. Het Mechelse stadsbestuur ging daarom op zoek naar een creatieve maatregel en vond deze in de ‘Singlebon’.

Iedereen die in het bevolkingsregister staat ingeschreven als alleenwonende en alle éénoudergezinnen met kinderen hebben recht op deze bon. In juni kregen zij automatisch een Mechelenbon van 25 euro toegestuurd. En deze Mechelenbon kan worden uitgegeven bij meer dan 170 deelnemende adresjes.

In totaal werden er 15.304 singlebons uitgedeeld wat goed is voor een budget van 382.600 euro. Drie maanden na het verspreiden van deze bon heeft al 37% van de singles hun bon gebruikt.

Talententickets

Niet alleen de singlebons zijn een succes, ook de talententickets doen het erg goed, laat de stad Mechelen weten. Elk kind tussen 5 en 15 jaar, dat in Mechelen woont, ontvangt een talententicket ter waarde van 50 euro (2 tickets van 20 euro en 1 ticket van 10). Met deze cheques kan elk kind zijn of haar talenten ontdekken, vrienden maken en zich amuseren.

“Voor sommige is het lidgeld van een sport-, jeugd- en cultuurvereniging een drempel om zich aan te sluiten. Met de talententickets proberen we deze drempel weg te nemen”, staat te lezen in een persbericht.

Dit jaar werden er 35.115 talententickets uitgedeeld aan 11.705 kinderen. Ondertussen zijn er al 12.373 tickets terugbetaald aan verenigingen (sport, jeugd en cultuur).