Jolien Verschueren hervat in Berencross in Meulebeke

Brussel - Jolien Verschueren maakt haar comeback in het veld na een sleutelbeenbreuk die ze opliep begin september tijdens de verkenning van de veldrit in Eeklo. Ze liet zich opereren, nam een tijdje rust en hervat komend weekend in de Brico Cross in Meulebeke en de GP Mario De Clercq. Dat meldt haar team Pauwels Sauzen-Vastgoedservice.

Een balkje tijdens de verkenning van de Brico Cross in Eeklo lag begin september aan de basis van Verschuerens periode van inactiviteit. “Ik bleef haperen en ging tegen de grond”, laat ze optekenen op de website van het team. “Drie jaar geleden had ik hetzelfde sleutelbeen al eens gebroken, maar afgelopen zomer had ik het plaatje in de schouder laten verwijderen omdat de schroefjes voor irritatie zorgden. Een operatie die noodzakelijk was, maar daardoor was het bot wat poreuzer geworden. Nu zit er een nieuw plaatje in, met andere schroefjes.”

De ontgoocheling was groot voor Verschueren die een goede seizoensstart door de neus zag geboord. “Een hele zomer had ik hard getraind. Ik had er nog meer voor gedaan dan anders. Plots was al die energie voor niets. Dan moet je snel die knop omdraaien. Om zo weinig mogelijk conditie te verliezen heb ik heel veel op de rollen getraind, dat is het enige wat je op zo’n moment kan doen. Gelukkig zorgde een nieuwe ergometer voor wat afwisseling. Zo kon ik de rit vanop de stage in de Vogezen nog eens opnieuw rijden.”

Verschueren staat dit weekend aan de start van de Brico Cross in Meulebeke en de GP Mario De Clercq in Ronse. “Zonder druk”, onderstreept ze. “Zoals ik ook de rest van het jaar zonder druk zal starten. Ik ben heel blij dat ik er zo snel na die breuk opnieuw bij ben en wil mezelf op dit moment nog geen doelen stellen. Ik wil terug plezier hebben op de fiets. Het voorbije jaar heb ik gemerkt dat het snel voorbij kan zijn. Zo sukkelde ik eind vorig seizoen ook al met een knieblessure. Hopelijk komen die prestaties dan vanzelf. Conditioneel heb ik wat schade geleden, maar het talent is nog niet weg.”