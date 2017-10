Gaviria gaat voor twee op een rij in Parijs-Tours

Brussel - Daags na de Ronde van Lombardije is een ander deel van het peloton zondag aan het werk in de semiklassieker Parijs-Tours (Fra/1.BC). De 111e editie ziet met titelverdediger Fernando Gaviria, Mark Cavendish, André Greipel, Nacer Bouhanni en Dylan Groenewegen heel wat snelle mannen aan de start verschijnen.

De organisatie grijpt dit jaar opnieuw terug naar het oude parcours dat deze keer 234,5 km telt en geen 252,5 km zoals vorig jaar. Toen was Parijs-Tours de laatste test voor heel wat sprinters met het oog op het WK van midden oktober in Qatar. Het moest en zou toen een sprintersbal worden in Tours en dus liet men de Côtes de Beau Soleil en de Côte de l’Epan links liggen in de finale. Nu zijn deze hellingen opnieuw van de partij in de wedstrijd die in Brou start.

In het verleden gingen de sprinters met een manke eindeseizoensconditie vaak overboord op die korte hellingen. Ook nu zouden ze, de Côtes de Beau Soleil ligt op 9,5 km (700 meter, gemiddeld vijf procent), de Côte de l’Epan op 7,5 km (300 meter, gemiddeld 9 procent) van de finish, wel eens scherprechter kunnen spelen.

De finish ligt nog steeds op de Avenue de Grammont na een lange rechte lijn van 800 meter. Topfavoriet is Fernando Gaviria van Quick-Step Floors. De Colombiaan moet de twee korte knikjes in principe kunnen overleven. Hij krijgt een sterke ploeg naast zich met ook nog oud-winnaar Matteo Trentin (2015) in de rangen. Gaviria moet wel afrekenen met Dylan Groenewegen, Mark Cavendish, André Greipel en Nacer Bouhanni. Van Belgische zijde is het uitkijken naar de snelle benen van Jens Debusschere en wie weet kan Oliver Naesen wel voor de verrassing zorgen.

Palmares voorbije 10 jaar:

2016: Fernando Gaviria (Col)

2015: Matteo Trentin (Ita)

2014: Jelle Wallays

2013: John Degenkolb (Dui)

2012: Marco Marcato (Ita)

2011: Greg Van Avermaet

2010: Oscar Freire (Spa)

2009: Philippe Gilbert

2008: Philippe Gilbert

2007: Alessandro Pettachi (Ita)