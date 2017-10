Antwerpse sp.a: ”De stad wordt geconfronteerd met de stofwolk van Koen Kennis”

Antwerpen - De Antwerpse sp.a-fractie heeft harde kritiek op het feit dat de luchtkwaliteit in Antwerpen niet is verbeterd sinds de invoering van de lage-emissiezone (LEZ), waarover Gazet van Antwerpen vrijdag berichtte. “We worden geconfronteerd met de gevolgen van het mobiliteitsbeleid van dit Antwerpse stadsbestuur,” zegt sp.a-fractieleidster Kathleen van Brempt.

In de eerste zes maanden van dit jaar is de toegelaten norm voor fijn stof in het gebied binnen de Ring en op Linkeroever al vaker overschreden dan in heel 2016. “We worden geconfronteerd met de gevolgen van het mobiliteitsbeleid van dit Antwerpse stadsbestuur,” zegt sp.a-fractieleidster Kathleen van Brempt. “De inspanningen die de schepen van milieu doet met de invoering van de LEZ, worden volledig teniet gedaan door het auto’s-zijn-welkombeleid van schepen Koen Kennis. Dat is er op gericht om bezoekers van de stad zo dicht mogelijk naar het centrum te laten rijden. Dat, samen met de onvoorbereide knip van de leien, heeft er voor gezorgd dat de iedereen stil staat in de file. Die extra toevloed aan wagens is niet kunnen gecompenseerd worden door het LEZ-beleid van schepen Nabilla Ait Daoud. We kunnen hier rustig spreken over de stofwolk van Kennis die de Antwerpenaars dagelijks mogen inademen.”

“We hebben dringend nood aan een nieuwe aanpak voor stedelijke mobiliteit,” zegt Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws. “Met dit beleid is de LEZ immers een HEZ geworden. Daarom heeft sp.a onlangs nog een mobiliteitsplan voorgesteld waarbij we ondubbelzinnig kiezen voor meer tram en treinverbindingen van en naar de stad, nieuwe fietsverbindingen zodat bewoners uit de districten op maximum 20 minuten in de stad geraken, een circulatieplan voor het stadscentrum met een groter aandeel autoluwe straten en woonstraten en het stimuleren van autodelen en elektrificatie van het wagenpark.”