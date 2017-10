Bisschoppenhoflaan afgesloten na waterlek: “Zeer spijtige zaak”

Deurne - Op het kruispunt van de Bisschoppenhoflaan en de Lakborslei in Deurne is vrijdagochtend een waterlek ontstaan.

Bij werkzaamheden op de middenberm is een hoofdleiding gesprongen. In de richting van Wijnegem staat de straat er volledig blank. “Het gaat om een beschadiging aan de aanvoerleiding. Deze leiding is de verbinding tussen ons productiecentrum in Oelegem en het centrum van Antwerpen en de haven”, zegt Water-Link woordvoerder Johan Cornelis. “Een graafkraan beschadigde tijdens werkzaamheden de aanvoerleiding. Water-Link is bezig met het afsluiten, maar omdat het om een grotere buis gaat vraagt dit meer tijd. Het water is nog steeds aan het spuiten en dat kan nog even duren.”

De omwonenden van de Bisschoppenhoflaan zouden niet zonder water vallen. “Er zit geen lek in de distributieleiding, dus het water moet niet afgesloten worden bij de buurtbewoners. We vinden het een zeer spijtige zaak dat er op de Bisschoppenhoflaan nogmaals problemen zijn opgetreden door werkzaamheden.”

Onze fotograaf en een werknemer van de firma Baustoff-Metall (Benjamin Wolfs) konden er bovenstaande beelden van nemen.

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM