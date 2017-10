Anthony trok door Europa en dat kostte hem geen cent verblijfskosten dankzij Tinder

Oost-Europa bezoeken zonder ook maar een euro aan verblijfskosten uit te geven. Het is Anthony Botta gelukt dankzij de datingapplicatie Tinder. Daarmee verzekerde hij zijn slaapplaats bij bevallige dames. Nu heeft hij pas echt de smaak te pakken.

Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Slovenië, Tsjechië, Polen en Hongarije; al die landen stonden op het verlanglijstje van de 25-jarige Botta. Die zag geen beter moment om aan zijn rondreis te beginnen dan na het beëindigen van zijn hoge studies.

Maar de jongeman gaf geen euro uit aan verblijfskosten. Het enige geld dat hij neertelde was voor zijn vliegtuigtickets en een abonnement op Tinder Plus. Het is de betaalde, uitgebreide versie van de populaire datingapplicatie Tinder. Het liet hem toe om ook buiten de landsgrenzen heen op zoek te gaan naar knappe jongedames die zijn interesses deelden. En op die manier probeerde hij meteen een verblijfplaats te regelen.

Eerlijk

“Ik vertelde wel meteen eerlijk wat mijn doel was”, zegt de jongeman. “Vooraf had ik een filmpje gemaakt waarin ik stel dat ik Oost-Europa wilde doorkruisen op basis van Tindersurfing. Een combinatie van Tinder en Couchsurfing (waarbij men tegen betaling een verblijfplaats bij iemand regelt, nvdr.).”

Toch was niet iedereen even happig. “Ik heb ook wel reacties gekregen van meisjes die mijn idee ongepast vonden. Maar de meeste reacties waren positief. In totaal verbleef ik bij 22 jongedames.” Tinder heeft de reputatie een handige tool te zijn voor wie een one night stand zoekt. Maar met hoeveel van die 22 hij ook effectief de lakens deelde, wil Botta liever niet kwijt.

Video’s

“Het waren er minder dan de helft”, lacht hij. Bij elk van zijn avonturen maakte hij ook een video die hij inmiddels via een eigen Youtube-kanaal deelde onder de naam Zebotta. “Ik heb nu wel de smaak te pakken van het maken van video's. Daarom zou ik dit avontuur graag eens herhalen in de Verenigde Staten en Canada. Daar zit tenslotte veertig procent van de Tindergebruikers.”

De overnachting die hem van zijn reis het meeste zal bijblijven is er een in het Duitse München. Daar werd hij opgepikt door een 36-jarige vrouw die hij ook via Tinder had leren kennen.

Bayern München

“Na een ritje in haar dure wagen kwamen we bij haar thuis aan. Daar werd ik voorgesteld aan haar kinderen. De vrouw had een open relatie en ik werd er voorgesteld als ‘een vriend die er een paar nachtjes kwam slapen’. Pas later had ik door dat ik in een chique villawijk terecht was gekomen waar enkel spelers van topclub Bayern München woonden.”