Albert Heijn ziet muziek in klacht van klant: “Oh baby, baby”

Een Nederlandse vrouw heeft maandag haar beklag gedaan over de eetrijpe avocado’s van Albert Heijn. Ze was duidelijk niet tevreden over haar aankoop en luchtte haar hart op de Facebookpagina van de supermarkt. De vrouw kreeg meteen reactie op haar bericht, maar het was misschien niet wat ze verwacht had.

Iedereen die al eens een avocado eet, weet dat het niet makkelijk is om in te schatten wanneer die precies rijp is. Ook de Nederlandse Ghita Wouters-Van Der Vliet heeft daar last mee. Daarom kiest ze in de supermarkt Albert Heijn altijd voor de eetrijpe avocado’s.

Maar ook dat loopt geregeld fout. Volgens de vrouw zijn die zogenaamde eetrijpe avocado’s heel vaak helemaal niet eetrijp. En daarom deed ze haar beklag op de Facebookpagina van Albert Heijn.

“Ooops AH, you did it again”, schreef Ghita op Facebook. “Eetrijpe avocado’s verkopen, ditmaal in de bonusaanbieding, die gewoon zo hard zijn dat ik iemand er het licht mee uit kan gooien. Hard, te groen en ze roken ook erg groen. Lieve AH, ofwel verschillen we van mening over wat eetrijp is of jullie hebben schijt aan je klanten en komen niet na wat je belooft. Niet leuk...”

Enkele uren later kwam Albert Heijn met een reactie op haar bericht. Alleen gaven ze niet meteen het antwoord dat ze verwacht had. Ze pasten gewoon de lyrics van Baby One More Time van Britney Spears aan aan de situatie: “Oh, baby, baby, How was I supposed to know… That something wasn’t ripe here? Oh, baby, baby, I should have let this avocado go… And now you’re out of sight yeah.”

Andere klanten konden de grappige reactie alvast smaken en reageerden massaal op het bericht.