Costa Rica-Honduras uitgesteld door tropische storm

Door hevige regenval en overstromingen ten gevolge van de tropische storm Nate kan het WK-kwalificatieduel Costa Rica-Honduras vrijdag niet plaatsvinden. Het duel in San José wordt verschoven naar zaterdag.

Die beslissing drong zich op nadat de regering van Costa Rica de noodtoestand uitriep en de sluiting van scholen en winkels oplegde. Nate heeft in Nicaragua aan elf mensen het leven gekost, in Costa Rica vielen acht doden, in Honduras drie, aldus de plaatselijke autoriteiten.

In de CONCACAF-kwalificatiezone is Costa Rica tweede met nog twee speeldagen voor de boeg. De eerste drie plaatsen leveren een WK-ticket op. Er moet al heel wat misgaan voor de Costa Ricanen om Rusland te missen. Ze tellen immers vijf punten voorsprong op Panama. De Verenigde Staten (4e) en Honduras (5e) volgen op zes punten. De nummer vier speelt een play-off tegen Australië of Syrië.