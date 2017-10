28 voertuigen betrokken bij zeven botsingen op E40: enorme file, twee gewonden

Op een afstand van amper één kilometer zijn vrijdagochtend zeven verschillende botsingen gebeurd op de E40 richting Brussel. Tussen Drongen en Nevele raakten maar liefst 28 voertuigen, waaronder 2 vrachtwagens, betrokken bij een ongeval. Twee personen raakten gewond. Een half uur na de ongevallen bedroeg de wachttijd al meer dan anderhalf uur.

De ongevallen gebeurden kort voor 9 uur en een half uur later stond in de richting van Gent en Brussel al meer dan tien kilometer file. “Echt stilstaand verkeer”, aldus Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Ook in de andere richting (richting Oostende, nvdr.) ontstaat er al een fikse kijkfile, die rond half tien al drie kilometer bedroeg.”

Update #E40: Ongevallen Drongen →Brussel: snelweg DICHT→Brussel. +1,5u file van Aalter. Mijd de omgeving en rij om! https://t.co/JzNFpWbA33 pic.twitter.com/eZnKLCziXY — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 6 oktober 2017

Over een afstand van amper één kilometer gebeurden in totaal zeven aanrijdingen - waaronder één kettingbotsing. In totaal waren er 26 personenwagens en 2 vrachtwagens betrokken. “Een heel complexe situatie”, luidt het. “De hulpdiensten zijn massaal aanwezig.”

Bij de ongevallen raakten twee mensen gewond, luidt het bij de federale politie. Ze liepen geen levensbedreigende verwondingen op. Een MUG-helikopter kwam wel ter plaatse.

De snelweg is in de richting van Gent en Brussel volledig afgesloten ter hoogte van Nevele. “Het verkeer moet er de afrit Nevele nemen en calamiteitenroute J volgen”, aldus Bruyninckx. “Bestuurders volgen dan een omleiding en komen opnieuw de snelweg op ter hoogte van Drongen, maar ook op die route is er al een pak vertraging. Onze raad: blijf er weg.”

De ongevallen zijn volgens de federale politie vermoedelijk te wijten aan de zware regenval en de laaghangende zon op het moment van de feiten. “Het was er heel gevaarlijk rijden”, luidt het.

Verkeer over lange afstand - van de kust richting Gent - rijdt beter naar Kortrijk om daar de E17 te nemen.

Foto: nvp