Amerikaanse filmproducent verontschuldigt zich voor aanranding én klaagt New York Times aan

De bekende Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein heeft zich donderdag in een mededeling verontschuldigd voor zijn gedrag en behandeling van vrouwen. Eerder op de dag had de New York Times naar buiten gebracht dat Weinstein in het verleden minnelijke schikkingen had getroffen met acht vrouwen, onder wie enkele filmsterren, die hem hadden beticht van seksueel aanranding. Niet veel later liet Weinsteins advocaat echter weten dat ze ermee dreigen een klacht in te dienen tegen de Amerikaanse krant.

In de eerste verklaring aan de New York Times erkende Weinstein dat zijn gedrag vrouwen leed heeft bezorgd in het verleden. Hij kondigde aan tijdelijk een stap terug te zetten om “deze zaken aan te pakken”, luidde de mededeling. De 65-jarige zou de afgelopen dertig jaar acht vrouwen betaald hebben om geen klacht voor aanranding of ongewenst fysiek tegen hem in te dienen, schreef de krant. Het zou gaan om onder andere actrice Ashley Judd.

Nadat Weinstein, die samen met zijn broer aan het hoofd staat van de Weinstein Company, de filmproducent die onder meer de Oscarwinnaars “The King’s Speech” en “Chicago” uitbracht, in zijn verklaring zijn “diepste verontschuldigingen” had aangeboden, gooide zijn advocaat het over een andere boeg. De berichtgeving in de New York Times was volgens Charles J Harder “foutief” en “lasterlijk”, daarom zijn “we momenteel een klacht aan het voorbereiden”.

Tegenover Reuters laat de woordvoerster van de New York Times weten dat de krant “vertrouwen” heeft in zijn berichtgeving en dat Weinstein de kans heeft gekregen om op de onthullingen te reageren. Dat hebben ze ook gedaan, zegt Harder. “We gaven de feiten en bewijzen aan de krant maar die hebben ze genegeerd en in de plaats daarvan hebben ze het stuk naar buiten gebracht”, aldus nog de advocaat.