Farmabedrijven azen op patiëntendata uit klinieken

Heel wat Belgische ziekenhuizen staan op dit moment voor de keuze of ze data over hun patiënten, weliswaar geanonimiseerd, verkopen aan een multinational die met farmabedrijven samenwerkt. Het stelt de vraag op scherp of big data uit onze ziekenhuizen gebruikt mogen worden met het oog op winst voor privébedrijven. Hierover schrijven De Standaard en Le Soir vrijdag op basis van de Christelijke Mutualiteit.

De multinational, QuitilesIMS, heeft enkele jaren geleden een Belgische IT-firma overgenomen die individuele analyses maakt voor ziekenhuizen, bijvoorbeeld rond het medicatiegebruik, inclusief een vergelijking met andere ziekenhuizen.

Na de overname van het Belgisch bedrijf wil QuintilesIMS nu, in ruil voor zulke rapporten, toestemming om de data uit de ziekenhuizen door te geven aan derden. Aan farmabedrijven, bijvoorbeeld.

Onder meer het Antwerpse ZNA, het grootste ziekenhuis van het land, en de universitaire ziekenhuizen in Gent en Antwerpen staan voor de keuze of ze het nieuwe contract met QuintilesIMS ondertekenen.

Ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro houdt volgende week overleg met de ziekenhuisdirecteurs over de kwestie. Ook de CM is gealarmeerd. “Die data horen niet op de vrije markt te komen. Het zou de grip van de farmabedrijven op onze gezondheidszorg vergroten. En we behoren al tot de landen met een zeer hoog medicatiegebruik”, zegt nationaal secretaris Tom Joos.