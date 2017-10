Supermarkten openen deuren op zondag 24 en 31 december

Kerstmis en Nieuwjaar vallen dit jaar op een maandag. De meeste supermarkten hebben beslist om op zondag 24 december en zondag 31 december de deuren te openen. Niet alleen in de kleinere buurtwinkels, ook in de grote warenhuizen zoals Delhaize, Carrefour, Colruyt en Lidl kan dan uitzonderlijk op zondag worden gewinkeld. Alleen Aldi doet niet mee.

Boodschappen voor de feestmaaltijden gebeuren vaak op het laatste moment. Hoewel 24 en 31 december op een zondag vallen, kunnen we ook dit jaar last minute voor kerst en Nieuwjaar naar de supermarkt. De meeste ketens hebben beslist om uitzonderlijk op die twee zondagen te openen.

“Niet alleen de ruim 500 zelfstandige winkels, ook onze 135 grote supermarkten zullen op 24 en 31 december van 9 tot 14 uur geopend zijn”, zegt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize. “Zeker voor producten die ultravers moeten zijn, zoals kreeft en oesters, is het belangrijk dat je die op het laatste moment kan kopen. Eindejaar is voor ons heel belangrijk, we hebben dus niet lang moeten nadenken of we op die zondagen de deuren openen. Dat gebeurde uiteraard in overleg met de medewerkers. Zij beseffen dat het belangrijk is dat de klanten op ons kunnen rekenen. En we verwachten erg veel volk.”

Hypermarkten

Carrefour doet ook mee. “We hebben sowieso de gewoonte om in de feestperiode op zondag open te zijn. Dat is dit jaar niet anders ”, zegt Baptiste van Outryve. “Steeds meer van onze winkels zijn al open op zondag, en dat zullen er op het einde van het jaar nog meer zijn. De exacte uren moeten nog worden bepaald, maar normaal zijn ze zowel voor- als namiddag open.”

Ook in de meeste supermarkten van de Colruyt Groep kun je de zondagen voor de feesten terecht. “Het is de bedoeling dat zowel onze Colruyt- als Okay-winkels dan open zijn, in de meeste Spar-winkels kun je het hele jaar al op zondag winkelen”, zegt woordvoerster Hanne Poppe. “Welke winkels opengaan? Liefst allemaal, maar voor enkele winkels wachten we nog op de goedkeuring van de gemeente. Die is nodig als je op zondag wil openen. De Colruyt-winkels zullen open zijn tot 13 uur. Okay moet de openingstijden nog bepalen.”

Aldi niet

Lidl heeft niet de gewoonte om op zondag te openen, maar op 24 en 31 december maakt de keten een uitzondering. De winkels zijn dan open van 9 tot 14 uur.

De meeste winkels van Albert Heijn zijn al open op zondagvoormiddag. Alleen Aldi laat weten gesloten te blijven.