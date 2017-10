Kinepolis installeert 4DX: voor 18,90 euro niest Shrek écht in je gezicht

Bioscoopreus Kinepolis opent in december voor het eerst twee zalen met vierdimensionale films. “Bewegende stoelen, wind, water, geur en lichteffecten zuigen de ­bezoekers voortaan ­helemaal ín de actie”, luidt het. Dat heeft wel een prijskaartje. Tickets voor 4DX-films zijn 6 tot 8 euro duurder. “En breng geen warme dranken mee.”

Samen met Vin Diesel fast and furious-gewijs door de straten van Tokio driften, zwijmelen bij de stinkende adem van een draak of bibberen in een hagelstorm op een verre planeet. Wie straks in één één ...