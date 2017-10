Matthias Schoenaerts naast superdiva Susan Sarandon in nieuwe film

Matthias Schoenaerts (39) krijgt Hollywoodster Susan Sarandon (71) naast zich in de film Mustang. Schoenaerts, die nog maar pas de opnamen van het duikbootdrama Kursk afrondde en nu in onze bioscopen schittert met Le Fidèle, speelt de hoofdrol in het regiedebuut van de Franse actrice Laure de Clermont-Tonnerre. Zijn personage, Roman, krijgt de kans in een rehabilitatieproject te stappen dat bestaat uit het trainen van wilde paarden. Sarandon speelt zijn therapeute.

Sarandon heeft een indrukwekkend palmares met films zoals The Witches of Eastwick en Thelma & Louise. Voor haar rol in Dead Man Walking kreeg ze een Oscar.

Voor Schoenaerts starten de opnames volgende week in de Amerikaanse staat Nevada. Volgend jaar draait hij een tv-serie met Robert De Niro en Julianne Moore.