Opvolging F-16’s brengt premier in lastig parket: Michel moet kiezen tussen Trump en May

De Franse Raffale is niet langer kandidaat om de F-16 op te volgen. Juridisch valt daar geen speld meer tussen te krijgen, maar diplomatiek ligt dat bijzonder gevoelig, zeker voor de Franstaligen. Net nu premier Charles Michel in de Franse president Macron eindelijk een grote partner had gevonden voor een sterk Europees leger, moet hij hem al ontgoochelen. De keuze is nu tussen Theresa ‘Brexit’ May en Donald ‘America First’ Trump.