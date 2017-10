4.500 supporters bouwen in Kinepolis Antwerpfeestje: “Twee superjaren uit ons leven”

Zo’n 700 supporters, de meesten in rood-wit (zoals was gevraagd), stonden gisteren vol ongeduld en in de rode gloed van Bengaals vuurwerk aan de Kinepolis in Antwerpen de kampioenenploeg van Royal Antwerp FC op te wachten. Take Us Home, de documentaire van Luk Wyns over de voorbije twee seizoenen van Antwerp ging in veertien zalen in première.