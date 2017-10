Wasbar in Kammenstraat sluit de deuren

Antwerpen - Na nog geen negen maanden verdwijnt het filiaal van de Wasbar in de Kammenstraat in Antwerpen. “Het concept sloeg niet aan in die winkelstraat”, klinkt het.

In de zomer van 2013 ging het eerste filiaal van de Wasbar open in de Graaf van Egmontstraat. Je kunt in de zaak iets drinken of eten terwijl je de wasmachines gebruikt. Het concept heeft ook twee filialen in Gent.

In december vorig jaar opende de tweede Antwerpse vestiging in de Kammenstraat. “Het concept van de Wasbar werd door de oprichters verkocht aan Topbrands”, zegt een woordvoerder van dat bedrijf. “Het filiaal in de Kammenstraat was een soort testshop, om te bekijken of zo’n locatie geschikt is. Dat blijkt niet het geval. Een winkelstraat is geen goede plek voor een wasbar omdat mensen er vluchtig passeren en er na de sluitingstijd van de winkels wegblijven.”

Er werd in de Kammenstraat ook geëxperimenteerd met take-awaygerechten, maar tafelbediening en verse voeding doen het beter in de Wasbar. “Er stond bovendien een nieuwe huurder klaar voor het pand, waardoor de sluiting nog sneller een feit was.”

Dat wil niet zeggen dat het over de hele lijn slecht gaat met de Wasbar. “Integendeel, de wasmachines in de Graaf van Egmontstraat draaien op volle toeren. Op korte termijn openen we nog twee vestigingen, waarvan eentje in Antwerpen. Waar dat is, weten we nog niet, maar we kiezen voor een plek waar zowel toeristen als studenten zijn. Verder wordt er gesproken over twee franchisevestigingen en breidt de Wasbar ook uit naar Nederland.”