Antwerpen - Dat hij een band heeft met het Museum Mayer Van den Bergh, vertelt Jeroen Olyslaegers. En dat hij de plek graag wat meer onder de aandacht wil brengen. Daarom stelde de jarige auteur een audiowandeling samen waarin hij zijn fascinatie voor Pieter Bruegel en de 16de eeuw botviert.

Jeroen Olyslaegers, bekend van zijn gelauwerde roman Wil, is sinds juni ‘writer in residence’ in Museum Mayer van den Bergh in de Lange Gasthuisstraat. Gisteren, exact op zijn 50ste verjaardag, ...