Kamal Kharmach presenteert eerste show: “Van onbekende Marokkaan naar bekende Vlaming”

Kamal Kharmach lijkt overal op te duiken. De comedian uit Borgerhout is in dik tien televisieprogramma’s verschenen en heeft in Antwerpen comedyclub Lebowski’s en donutshop Donuttello geopend. Vanavond serveert Kamal in de Arenbergschouwburg zijn eerste avondvullende zaalshow. De dikke, arme Marokkaan van weleer is De Schaamte Voorbij.