Nasser Al-Attiyah is de snelste in proloog Rally van Marokko

De Qatarees Nasser Al-Attiyah heeft de proloog van de OiLibya rally van Marokko gewonnen, dat is de 10e van in totaal 11 wedstrijden die meetellen voor de Wereldbeker Cross Country. Al-Attiyah was tijdens de 12.16 km lange superspecial 31 seconden sneller dan de Spanjaard Nani Roma (MINI John Coopers Works) en 42 seconden sneller dan Mikko Hirvonen (MINI John Coopers Works). Jakub Przygonski en Tom Colsoul (MINI John Coopers Works) reden de 6e tijd en moesten 50 eenheden prijsgeven op ritwinnaar Al-Attiyah. Stéphane Prévot, navigator van de Nederlander Bernhard Ten Brinke (Toyota Hilux) reed de 16e tijd en verloor 1:36.

“Nasser is goed aan de wedstrijd begonnen”, liet Jean-Marc Fortin, teammanager van het Belgische Overdrive Racing, na afloop optekenen. “Hij reed de snelste tijd en pakt meteen de leiding. Ik sta wel een beetje te kijken van de nogal grote tijdsverschillen. Het was een moeilijke, bij momenten gevaarlijke rit. Na een drietal km was er passage met aan beide kanten een diepe, gapende ravijn. Als je daar in de fout ga dan donder je 110 meter naar beneden. Rijders met een groot hart kunnen daar het verschil maken. Nasser is, zoals hij steeds doet, voluit gegaan waardoor hij al een mooie voorsprong heeft op zijn eerste achtervolger. Vrijdag wacht ons het echte werk. De eerste klassementsrit brengt ons van Fes naar Erfoud. Het een klassementsrit die ik in het verleden enkele keer gereden heb tijdens de Dakar. Het is een rit die heel moeilijk te lezen is gekruid met veel navigatie en offroad.”