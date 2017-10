Ekeren - Pater André Claessens (67), pastoor van de vier Ekerse parochies, is benoemd tot eerste assistent van de nieuwe generale overste van de Missionarissen van het Heilig Hart. Op 1 januari vertrekt hij voor zes jaar naar Rome. De Ekerse gelovigen zijn trots, maar ook ongerust.

“Een echte verrassing is het niet”, zegt André Claessens over zijn benoeming. Na de verkiezing van pater Absalón Alvarado Tavor tot nieuwe generale overste in Rome vorige maand, werd al snel duidelijk ...