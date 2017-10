Arsenal-vedette kiest voor roze schoenen in strijd tegen borstkanker

Breast cancer is a horrible disease that affects entire families. Not just women - but children, husbands, mothers and fathers back home. It takes enormous strength and courage to go to battle with such enemy every day of your life without losing hope. I'll therefore proudly wear their fighting spirit on my boots. @underarmourdach Brustkrebs ist eine schreckliche Krankheit, die ganze Familien trifft. Nicht nur Frauen, sondern Kinder, Ehepartner, Mütter und Väter zu Hause. Es braucht sehr viel Kraft und Mut, sich jeden Tag dem Kampf mit einem solchen Feind zu stellen, ohne die Hoffnung zu verlieren. Ich bin darum sehr stolz darauf, diesen Kampfgeist symbolisch auf meinen Fussball-Schuhen zu tragen. @underarmourdach

