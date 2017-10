Hein Vanhaezebrouck heeft zijn eerste assistent bij Anderlecht beet

De West-Vlaming Gino Caen tekent voor drie seizoenen bij landskampioen Anderlecht. Hij wordt zo de eerste assistent van nieuwe coach Hein Vanhaezebrouck. Caen zal bij Anderlecht de functie van assistent-coach combineren met die van physical coach. Bij Oostende lag Caen nog onder contract, maar Coucke en KVO verzetten zich niet tegen de ontbinding van diens contract en de overstap naar Anderlecht. Met Karim Belhocine zijn de gesprekken nog steeds lopende.

De spelerskern en interim-coach Custovic reageerden ontgoocheld op het nieuws, maar wensten Gino Caen succes met zijn overstap naar Anderlecht. Caen en Vanhaezebrouck werkten nog samen bij KV Kortrijk, in 2015 verliet Caen Kortrijk voor KV Oostende. Het feit dat Caen koos voor een overstap naar Anderlecht, impliceert mogelijk dat Yves Vanderhaeghe bij AA Gent verder doet met de huidige staf.

Met Karim Belhocine is er nog geen overeenkomst gevonden, al zou zijn club KV Kortrijk niet van plan zijn hem iets in de weg te leggen als hij naar Anderlecht wil. Belhocine twijfelt zelf over de overstap wegens gezinsredenen. Hein Vanhaezebrouck wil naar verluidt slechts twee assistenten bij Anderlecht.