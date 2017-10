Westerlo in het slot de boot in tegen OH Leuven: 2-1

Westerlo is zondag zonder punten teruggekeerd uit Leuven. In een matige partij kwam OHL op voorsprong na een uur spelen. De Leuvenaars leken op weg naar de 2-0, maar na een wat vreemde aanval scoorde Annys de gelijkmaker. In de slotminuten schonk Casagolda dan toch OHL de zege: 2-1.

De thuisploeg kreeg al vroeg een kans via Persoons, Van Langendonck redde met de voet. Westerlo reageerde via Naessens, maar Gillekens en Schuermans hielden de aanvaller van zijn zesde competitiegoal. In de slotfase van de eerste helft liet Storm nog een grote kans liggen na een foutje van Van Langendonck.

Na de rust riepen de thuisfans hun ploeg naar voren, met resultaat. Van Langendonck pareerde een knal van Storm nog, maar op de rebound van Casagolda was de Westerlo-doelman kansloos. Enkele minuten later verdubbelde Moore bijna de score, maar zijn omhaal belandde naast.

Een beetje tegen de gang van het spel in viel de goal aan de overkant. Een voorzet van de ingevallen Peffer hobbelde voorbij alles en iedereen, Annys werkte aan de tweede paal de bal in doel en liet zo het bezoekersvak ontploffen.

Toch borg Casagolda de Kempense droom snel weer op. De Spaans-Uruguayaanse spits ramde zijn tweede van de avond staalhard in het dak van het doel. OHL doet met deze zege een goede zaak in de strijd om de eerste plaats. Huidig leider Beerschot Wilrijk verloor afgelopen zaterdag met 0-3 van Cercle Brugge. OH Leuven nadert tot op twee punten. Cercle Brugge volgt op drie punten. Westerlo staat met tien punten zesde.

EINDSTAND. OH LEUVEN 2 - 1 WESTERLO