Tot drie jaar cel voor drugsdealers

Mechelen - De correctionele rechtbank van Mechelen heeft donderdag elf mannen schuldig bevonden aan grootschalige handel in cocaïne, cannabis en hasj. Voor één man die verstek gaf voor het proces, werd de onmiddellijke aanhouding uitgesproken.

De mannen kwamen in twee verschillende luiken in het vizier van de recherche, maar doordat er contacten tussen verschillende leden van beide groepen waren, worden ze als één vereniging beschouwd. “Er is geen sprake van een goed gestructureerde vereniging maar er werd duidelijk samengewerkt”, aldus procureur des konings Nele Poelmans.

“Tijdens getapte telefoongesprekken bleek dat de gesprekken vaak over drugshandel gingen. Men zei dat er ‘verpakkingsmateriaal nodig was’, sprak over ‘de kwaliteit van de goederen’, ‘extra kleren’ en zei ook dat ‘dit niet via de telefoon mocht besproken worden’. Bij de oproepnummers zaten afnemers in Antwerpen, Mechelen en Lier en werd ook gesproken over de invoer van grote hoeveelheden.”

In Mechelen was Café BeLux aan de Leuvensesteenweg een uitvalsbasis. Eén van de verdachten sprak op een bepaald moment agenten in burger aan en vroeg hen of ze drugs wilden kopen.

Bij huiszoekingen werden precisieweegschalen, grote sommen cash geld (in totaal 7.460 euro) en de nodige hoeveelheden cocaïne, cannabis en hasj gevonden. De mannen kregen straffen gaande van 6 maanden tot 3 jaar en boetes tot 18.000 euro, al dan niet met uitstel. Er werd ook ruim 33.000 euro verbeurdverklaard.