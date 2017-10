Honderdste nieuwe werknemer dit jaar voor Centrale Werkplaats NMBS in Mechelen

Mechelen -

De NMBS kampt met een grote pensioengolf en is dus volop nieuwe mensen aan het aanwerven. Deze week is in de Centrale Werkplaats in Mechelen, de grootste en oudste werkplaats van de NMBS, de 100ste nieuwe werknemer voor die site van dit jaar gestart. In Mechelen wordt het langetermijnonderhoud van de treinstellen voorzien. Ook de komende jaren zal fors worden aangeworven in de Centrale Werkplaats, HR Rail verwacht dat het jaarlijks om zo’n 100 mensen zou gaan.