BOEK. Pietro Valsecchi - Eerste familie

In ‘Eerste familie’ vertelt Pietro Valsecchi het verhaal van het Siciliaanse gezin Palermo dat omstreeks 1900 naar New York emigreert en daar in Little Italy geconfronteerd wordt met de lokale maffiapraktijken.

Vader Luigi en moeder Carmela willen er niet van weten, maar de druk wordt almaar groter. Wie geen beschermingsgeld betaalt, gaat een hoogst onzekere toekomst tegemoet. Voor de kinderen van Luigi en Carmela is de keuze nog moeilijker. Frank wordt politieman, Sal kiest voor een criminele loopbaan. En dan is er nog Tony, die als filmregisseur furore wil maken en zijn eigen familie als gedroomd studiemateriaal ziet. Hoe lang kan broederliefde in een dergelijk klimaat overeind blijven? Onderhoudend, maar voorspelbaar verhaal dat voortborduurt op de clichés van het genre.

Wereldbibliotheek, 477p, 22,99 euro