Ann-Sophie Duyck trekt naar topteam

Ann-Sophie Duyck verlaat het Britse Drops Cycling Team na één seizoen en gaat volgend jaar aan de slag bij de Zwitserse ploeg Cervélo-Bigla. “Mijn keuze werd mee bepaald door het gegeven dat mijn nieuwe ploeg veel aandacht schenkt aan het tijdrijden” aldus de vice-Europese kampioene in het rijden tegen de klok.

Cérvelo-Bigla behaalde begin deze maand brons in de ploegentijdrit op het wereldkampioenschap in Bergen. Het spreekt voor zich dat onze landgenote bij haar nieuwe ploeg een belangrijke schakel wordt in de ploegentijdrit. “Het is een zeer evenwichtig en goed gestructureerd team met een professionele sfeer. Teammanager Thomas Campana is een expert op het gebied van weg- en tijdrijden. Deze overgang is een volgende belangrijke stap in mijn carrière” liet de 30-jarige West-Vlaamse optekenen.