Google lanceert oortjes die live vertalen

Google brengt draadloze oortjes op de markt die live vertalingen in je oor kunnen fluisteren. De internetgigant demonstreerde zijn “Pixel Buds” woensdag tijdens een evenement in San Francisco.

De oortjes kunnen ook Nederlands vertalen, maar Google heeft nog niet bekendgemaakt of en wanneer het product naar België komt.

Tijdens het evenement lanceerde Google nieuwe versies van zijn Pixel-smartphone en de Home-robot. Maar een van de opvallendste innovaties zat toch in de nieuwe oortjes. Of het in het echte leven vlot gaat, valt af te wachten maar de demonstratie op het podium, waarbij Zweeds live in het Engels werd vertaald via de oortjes, verliep vlekkeloos. Het zou moeten werken met 40 talen.