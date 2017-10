De minst populaire renner van het peloton: waarom de wielerwereld dit supertalent liever kwijt dan rijk is

Na racistische uitspraken in april en aan de klink hangen op het WK, is Gianni Moscon opnieuw de gebeten hond in het peloton. Dinsdag zou hij de Zwitser Reichenbach met opzet ten val hebben gebracht. Het maakt dat de populariteit van de Italiaan bij zijn collega’s inmiddels de bodem heeft bereikt.

Dan win je Tre Valli Varesine en versla je daarbij toppers als Pinot en Nibali, maar is je zege ’s avonds aan tafel niet the talk of the town. Het overkwam de Fransman Alexandre Geniez dinsdag. Het gespreksthema ...