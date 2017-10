Rest van de week zeer wisselvallig herfstweer in Antwerpen

Een regenzone trekt vandaag vanaf het noordwesten door ons land. De provincie Antwerpen kende een grijze en bij momenten stormachtige voormiddag, maar het ergste is al achter de rug.

Een stevige regenzone passeerde Antwerpen in de voormiddag, maar in de namiddag krijgen we meer en meer opklaringen en blijft het in onze provincie overwegend droog. De maxima liggen rond de 15 graden.

Verder waait het vandaag stevig. “Vanochtend werden er door de hele provincie rukwinden gemeten, in Deurne tot 67 km/u in en tot 68 km/u in Stabroek”, zegt weerman David Dehenauw. Het ergste zit er voor Antwerpen gelukkig op. “Het blijft vandaag nog wel winderig, maar niet meer zulke zware pieken van vanochtend.”

Vanavond is het overwegend droog met opklaringen en wolken. Vrijdag en zaterdag kunnen we opnieuw wisselend tot lokaal soms zwaarbewolkt weer verwachten, waarbij er ook in Antwerpen nog de nodige buien zullen vallen.

“Zondag en maandag blijft het in de provincie Antwerpen waarschijnlijk droog en staat er verhoudingsgewijs iets minder wind,” vertelt Dehenauw. “Vanaf dinsdag dan weer grotere kans op een bui. Licht wisselvallig herfstweer, dus.”