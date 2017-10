Trio sluit 16-jarige jongen en vriendin op omdat slachtoffer geen drugs wilde gebruiken

Mechelen - Voor de correctionele rechtbank van Mechelen zijn donderdag twee mannen en een vrouw verschenen die een 16-jarige en zijn vriendin hebben opgesloten, geslagen en bestolen. De jongen diende klacht in bij de politie en werd tien dagen later opnieuw zwaar aangepakt. Omdat hij nog steeds getraumatiseerd is, vroeg zijn advocate de aanstelling van een deskundige waardoor de zaak in het voorjaar wordt verdergepleit.

De jongen was op 11 februari van dit jaar op bezoek bij een aangetrouwde neef, diens vriendin, een kennis en een andere minderjarige toen die besloten drugs en alcohol te gebruiken. Omdat de jongen niet wilde meedoen, wilde hij vertrekken maar dat werd hem verhinderd. De deur werd op slot gedraaid, de jongen kreeg slagen en schoppen en zijn sleutels werden afgenomen. Toen hij kon ontkomen, diende de jongen klacht in bij de politie.

Op 22 februari werd de jongen gevraagd om af te spreken en de klacht te bespreken. Op de plaats van afspraak werd hij in een auto gesleurd en kreeg hij enkele rake klappen in het gezicht. De iPhone van de jongen werd afgenomen, net zoals zijn riem, pet en jas. Bij een huiszoeking bij één van de verdachten werden de riem en pet van de jongen teruggevonden, zijn iPhone was inmiddels doorverkocht. Het parket vorderde 2 jaar en een boete van 1600 euro voor de drie.

De jongen is nog steeds zwaar getraumatiseerd door de feiten en zijn advocate vroeg de aanstelling van een deskundige om de exacte schade te bepalen. “Mijn cliënt is twee keer slachtoffer geworden van buitensporig geweld, diefstal én vrijheidsberoving”, zei meester Sylke Vankeerberghen. “Hij miste twee maanden school door de gebeurtenissen en is nog steeds enorm angstig. Dit is geen jeugdzonde meer maar een ware afrekening.” De rechtbank stelde de zaak in voortzetting naar het voorjaar, dan komt de verdediging van het drietal aan het woord.