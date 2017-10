Vlaams toerisme vereert ‘lockdown’ en aanslagen: Antwerpen bezig aan “topjaar”

2017 lijkt een topjaar voor het toerisme in de provincie Antwerpen te gaan worden. De logiescijfers van de eerste jaarhelft doen het beste vermoeden voor de toeristische sector. In zes maanden tijd telde de provincie 6% meer aankomsten en 3% meer overnachtingen dan in dezelfde periode vorig jaar.

Vooral de maanden januari, april en juni (Pinksteren viel dit jaar in juni) scoorden sterk in vergelijking met vorig jaar. Het resultaat van dit jaar is ook beter dan in 2015, het jaar vóór de tragische gebeurtenissen van 2016. De provincie Antwerpen verwelkomde meer gasten, die gemiddeld iets minder lang bleven.

Ook in andere Vlaamse provincies steeg het aantal bezoekers. In Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant groeide het aantal aankomsten zelfs met respectievelijk ruim 14% en 8,5%. Alleen in de provincie Limburg werd geen groei gemeten, het aantal overnachtingen daalde daar met 2,4%.

Zakentoerisme boomt

Opvallende vaststelling: de binnenlandse MICE-markt (meeting, incentives, conferences en events) deed het in de provincie Antwerpen bijzonder goed in de eerste jaarhelft, met een stijging van 10% in aankomsten en 17% in overnachtingen, dat is het dubbele van het Vlaamse gemiddelde. Bovendien verbleven de zakentoeristen langer in de provincie Antwerpen.

Gedeputeerde voor toerisme Bruno Peeters: “De doorgedreven inspanningen van MeetingKempen en onze MICE-bureaus in Antwerpen en Mechelen werpen hun vruchten af. Een binnenlandse zakentoerist spendeert gemiddeld zo’n 173 euro per nacht, aanzienlijk meer dan een recreatieve toerist. De extra overnachtingen van binnenlandse zakentoeristen in de eerste helft van 2017 zijn goed voor ruim 25 miljoen euro aan bestedingen. Het economische belang van het zakentoerisme groeit, zoveel is duidelijk.”