Deze vijf lijsttrekkers lanceert CD&V in de Antwerpse districten

Antwerpen - CD&V vult zijn lokale lijsten verder aan, en stelde vandaag van vijf Antwerpse districten al de lijsttrekkers voor. CD&V wil trouwens in de districten ook werk maken van meer participatie met de burger.

Kris Peeters lanceert alvast volgende namen in de districten: Edwin De Cleyn (Berchem), Carolyn Krekels (Hoboken), Tamara Heynen (Ekeren), Hassan Arab (Deurne), Hans Ides (Wilrijk). In al deze districten zit de CD&V nu mee in het bestuur. Voor de districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Borgerhout, Merksem en Antwerpen liggen de namen nog niet vast, die worden later bekend gemaakt.