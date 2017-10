Na de gouden driepunter op Tubeke de afgelopen week ontvangt Beerschot Wilrijk vanavond Cercle Brugge. De Mannekes kunnen de West-Vlamingen, die in eigen huis zwaar onderuit gingen tegen OH Leuven, bijna definitief uittellen in de strijd om de eerste periodetitel. Blijft Beerschot Wilrijk ongeslagen in de Proximus League? Volg de wedstrijd hier live vanaf 20.30 uur.

Tussenstand. BEERSCHOT WILRIJK 0 - 2 CERCLE BRUGGE