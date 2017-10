Chauffeur toont indrukwekkende stuurmanskunsten bij vervoer van enorme windturbine

Het lijkt haast een onmogelijke opdracht: een scherpe bocht maken terwijl je een zestig meter lange windturbine vervoert. Toch weet deze vrachtwagenchauffeur de klus te klaren. Een video van het huzarenstukje gaat momenteel viraal op Facebook.

Het zijn ronduit straffe beelden. Met veel geduld en precisie kon de chauffeur van het Schotse transportbedrijf McFadyens zonder ongelukken een bocht van negentig graden maken en op een brug rijden. Daarvoor was er echter wel nood aan elektronisch aangedreven achterwielen die de chauffeur kon besturen vanuit zijn cabine.

De speciale trailer is overigens van Nederlandse makelij. Op de Facebook-pagina van Noteboom Trailers uit Wijchen gaf het bedrijf meer uitleg. “Het is geweldig om te zien wat de Super Wing Carrier kan doen”, valt er te lezen. “Zonder het voertuig is het bijna onmogelijk om zo’n transport te doen.” Dat de trailer speciaal gemaakt is om bijzonder grote windturbines te vervoeren, hoeft dus niet te verbazen.

Inmiddels heeft de video al bijna drie miljoen mensen de video bekeken. “Wat heeft deze chauffeur toch ongelofelijke stuurkunsten! Hopelijk wordt hij daar goed voor betaald”, klinkt het onder meer.