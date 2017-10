Deze bruid bezorgde haar grootmoeder net voor de grote dag een verrassing van formaat

De Amerikaanse Jordyn Jensen is vorige week in het huwelijksbootje gestapt. Dat deed ze in een wel heel bijzondere trouwjurk: die van haar grootmoeder. Alleen wist haar oma niets van dat plan af tot net voor de grote dag, wat ontroerende kiekjes opleverde.

Penny, de grootmoeder van Jordyn, droeg de gebroken witte jurk al in 1962. Pas tijdens het zogenaamde rehearsal dinner met de families van de tortelduifjes, kwam ze erachter dat de kleindochter haar jawoord zou geven in haar jurk.



A first look unlike any other I've done before....Between this sweet bride and her grandma. The bride secretly got her widowed grandma's dress from 1962, and wore it for her big day yesterday. Grandma had zero idea! Yes. You guessed it. I bawled. Een bericht gedeeld door Kortney Peterson (@kortneyjphoto) op 24 Sep 2017 om 4:15 PDT



“Jordyn en ik verlieten de tafel en ze trok de jurk aan. Dan vroegen we aan haar oma om even mee te komen. We toonden een foto van haar eigen huwelijksdag en vertelden dat de jurk opnieuw een belangrijke rol zou spelen”, zegt trouwfotografe Kortney Peterson in een reactie aan The Huffington Post.



Jordyn surprised her sweet and tender widowed grandma, with wearing her grandma's dress from 1962 for her own wedding! Her grandma had no idea Jordyn even had the dress in her possession until she walked out revealing it to her before the wedding rehearsal. So lucky to have captured this sweet moment! Een bericht gedeeld door Kortney Peterson (@kortneyjphoto) op 28 Sep 2017 om 3:05 PDT



“Ik had enkele seconden een black-out omdat het zo’n emotionele rollercoaster was”, zegt de bruid aan CNN. “Ik hoorde mijn oma “wauw” zeggen. Ik ging naar haar toe en knuffelde haar. Ze fluisterde in mijn oor dat ze in die jurk met haar jeugdliefde was getrouwd en dat ik net hetzelfde ging doen.”