Expo in Antwerps Red Star Line Museum toont hoe Belgen gingen zoeken in Argentinië

Dat miljoenen gelukzoekers vanaf het begin van de negentiende eeuw van België naar de Verenigde Staten trokken op zoek naar een beter bestaan, weten we. Dat verhaal brengt het Antwerpse Red Star Line Museum. Dat ook zo’n 24.000 Belgen in Argentinië het geluk gingen zoeken, is minder bekend. Uit die onwetendheid is de gratis tentoonstelling Een Beetje Belg ontstaan.