Kempenaar maakt overstap naar ploeg van Nick Nuyens

Senne Leysen wordt vanaf 1 januari prof bij Veranda’s Willems - Crelan. De 21-jarige zoon van Bart Leysen, de huidige ploegleider bij Lotto - Soudal, was sinds 1 augustus stagiair bij Lotto-Soudal.

Leysen geldt als een goede tijdrijder en bewees dat met de zesde plaats in de tijdrit bij de beloften in Noorwegen. Voor ploegmanager Nick Nuyens is het de vierde versterking na Zico Waeytens (Sunweb), Sean De Bie (Lotto - Soudal) en Stijn Steels (Sport Vlaanderen - Baloise). De 26-jarige Joeri Stallaert (Cibel - Cebon) lag lang in balans met Leysen, maar vertrekt naar de Franse ploeg Roubaix - Lille Métropole.