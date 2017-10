Historisch: Nina Derwael eerste Belgische vrouw in toestelfinale op WK turnen (en ze krijgt ook eigen onderdeel: The Derwael)

Op het wereldkampioenschap turnen in het Canadese Montreal hebben Nina Derwael en Rune Hermans zich geplaatst voor de allroundfinale op vrijdag. Derwael, Europees kampioen aan de Damesbrug, heeft zich ook verzekerd van een plaats in de finale op dit toestel.

Het is voor het eerst dat een Belgische turnster zich kan plaatsen voor een toestelfinale op een wereldkampioenschap, laat de Belgische turnfederatie Gymfed weten.

Nina Derwael turnde tijdens haar kwalificatie 53.598 punten bij elkaar. Dat was voldoende voor een achtste plaats en een finaleplek vrijdag. Rune Hermans moest tevreden zijn met 51.866 punten en een 21ste plek, wat nog steeds voldoende was voor een ticket voor de allroundfinale. Het WK-avontuur voor Maellyse Brassart zit er dan weer op.

Derwael krijgt haar eigen turnonderdeel

The Derwael is mogelijk in de maak en alvast aangevraagd bij de internationale turnfederatie. Nina Derwael ontwierp, in samenspraak met haar coach, een eigen element, onderdeel van een oefening die ze moest uitvoeren op een WK of op de Olympische Spelen om officieel wereldwijd te worden geregistreerd. Dat lukte tijdens haar kwalificatieoefening. Een Brits meisje lukte evenwel hetzelfde element en dus is het even afwachten: of de beweging komt op hun beider naam, of één iemand krijgt het element, of niemand. Derwael: “Het zou wel cool zijn, een eigen element.” Daarmee zou ze in een illuster rijtje staan, met onder anderen olympische medaillewinnaressen. Een greep: Olga Korbut, Simone Biles, Svetlana Khorkina, Elise Ray, Silvia Hindorf, Natalia Yurchenko, Simona Amanar…

Een element wordt gerangschikt met letters, van A (makkelijkst) tot I (moeilijkst, zelden te zien). The Derwael krijgt het predikaat F mee.

Wat The Derwael speciaal maakt? Ze doet een poging: “Ik zwaai met gespreide benen achterwaarts over de brug. Nadien grijp ik de brug weer vast, maar na een halve zwaai.”

Wij leggen het voor u nog eens visueel uit:

De barreoefening op het WK te Montréal van Nina Derwael door de ogen van papa Nico Derwael pic.twitter.com/WwG8eiWeqU — BrentLouwije (@BrentLouwije) 3 oktober 2017