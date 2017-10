Als Antwerpen verder wil uitgroeien tot een echte voetbalstad, moet het hooliganisme streng worden aangepakt

Elf Antwerp-hooligans die ervan verdacht worden op 13 augustus in Mortsel bussen met supporters van Beerschot Wilrijk te hebben aangevallen, zijn gisteren van hun bed gelicht en voor de onderzoeksrechter gebracht. Zes van hen zijn aangehouden. De Antwerpse politie heeft de voorbije weken duidelijk hard gewerkt. Hopelijk kunnen ze ook de andere daders nog opsporen. En hopelijk krijgen de geweldenaars de straffen die ze verdienen. Als Antwerpen verder wil uitgroeien tot een echte voetbalstad, is het van het grootste belang dat hooliganisme streng wordt aangepakt.

Eigenlijk beleven we mooie voetbaltijden in Antwerpen. De Great Old eindelijk opnieuw in eerste klasse, Beerschot Wilrijk aan de kop in 1B en Berchem Sport nog altijd in de eerste kolom van de 1ste amateurklasse. Antwerp brengt keer op keer spektakel, zelfs als de club verliest, en het hele land verbaast zich elk weekend weer over de vurigheid en het enthousiasme van de fans. Intussen blijft Beerschot Wilrijk maar winnen. De hoop op twee Antwerpse clubs in eerste klasse groeit.

Aan deze heropleving van het Antwerps voetbal is lang gebouwd. De voorbije jaren zijn zware teleurstellingen verwerkt en grote financiële problemen overwonnen. De supporters hebben donkere tijden meegemaakt, maar hebben hun club niet losgelaten. Het is gewoon hartverwarmend om te zien met hoeveel vreugde en enthou­siasme ze nu elke week hun helden naar een overwinning proberen te schreeuwen.

Het mag dus absoluut niet gebeuren dat dit feest verstoord wordt door hooligans of door mensen die niets met het voetbal te maken hebben, maar het wel gebruiken om met grof geweld uit te pakken. De Antwerpse politie is duidelijk niet van plan om deze ordeverstoorders hun gang te laten gaan. Er is efficiënt gebruikgemaakt van camerabeelden en er is degelijk speurwerk verricht. Dat heeft geleid tot de gecoördineerde actie van gisteren. De schuldigen moeten nu passend gestraft worden.

Maar dat is niet voldoende. Er is ook werk aan de winkel op en rond het voetbalveld. De politie moet er zijn om de orde te handhaven, maar we moeten wel van het principe blijven uitgaan dat hoe minder politie nodig is, hoe beter. De clubbesturen en de supportersclubs dragen ook hun verantwoordelijkheid. Ook zij moeten alles in het werk stellen om van voetbal een feest te maken, in Antwerpen en elders. Het gedrag van sommige Antwerpsupporters op het veld van Beveren vorige week, mag de club niet dulden. Het is slecht voor de reputatie van de club en de stad.

De heftige strijd tussen Beerschot Wilrijk en Antwerp heeft zeker zijn charmes en behoort bijna tot het histo­rische erfgoed van deze stad. Maar het moet wel een sportieve strijd blijven, een strijd waar de hele stad kan van genieten, niet een waar de stad onder lijdt.

Door Kris Vanmarsenille - hoofdredacteur Gazet van Antwerpen