Britten in de ban van ophefmakende zaak: hoe een militair met Tinder-affaire de parachute van zijn vrouw saboteerde

In Groot-Brittannië is het proces begonnen tegen een militair in een zaak die leest als een thriller. De man wordt ervan verdacht zijn vrouw te hebben willen vermoorden door met haar parachute te knoeien, omdat hij er een buitenechtelijke affaire op nahield. Alles wijst er bovendien op dat het niet de enige keer is dat de militair zich van zijn echtgenote probeerde te ontdoen.

De openbaar aanklager legde de jury woensdag uit hoe Emile Cilliers (37) de parachute van zijn vrouw saboteerde vlak voordat zij uit een vliegtuig sprong op 29 maart 2015. Victoria Cilliers (40) viel 1,2 kilometer naar beneden, maar overleefde de val -waarschijnlijk omdat de reserveparachute gedeeltelijk opende. De vrouw, een ervaren parachutist, liep wel zware verwondingen op: ze brak een been, meerdere ribben, haar sleutelbeen en beschadigde haar ruggengraat. Ze moest drie weken in het ziekenhuis blijven.

In het onderzoek naar de zaak deden speurders een opvallende ontdekking: enkele cruciale delen van de uitrusting -schakels die de parachute met het harnas verbinden- bleken te ontbreken. Het onderzoek werd uitgebreid en enkele dagen later werd Emile opgepakt op verdenking van poging tot moord op zijn echtgenote.

“Probeer je me soms te vermoorden”

Volgens de autoriteiten was de parachutesabotage namelijk niet de eerste keer dat de militair zijn vrouw om het leven probeerde te brengen. Enkele dagen voor de sprong zou Emile een gasleiding in de keuken van hun huis hebben beschadigd om een explosie te veroorzaken, terwijl hijzelf niet thuis was. Toen de vrouw de beschadiging ontdekte -zich van geen kwaad bewust-, zei ze grappend: “Probeer je me soms te vermoorden?”

Verzekeringsgeld en Tinder-affaire

Het OM is ervan overtuigd dat dat inderdaad het geval was. Aanleiding voor de moordpoging was er één die je in alle clichématige Hollywoodthrillers ziet: Emile wilde 140.000 euro aan verzekeringsgeld opstrijken en zijn leven voortzetten met zijn minnares. Cilliers leerde enige tijd eerder Stefanie Goller kennen via datingapp Tinder en had een affaire met haar.

Woensdagochtend las de openbaar aanklager tientallen berichten tussen de sergeant en Goller voor, om aan te tonen hoe Cilliers dacht over zijn vrouw en zijn relatie. Zo hoorde de jury onder meer hoe Emile zijn minnares voorhield dat hij niet de vader van zijn kind zou zijn. Hij loog dat Victoria zelf een affaire had, waaruit het kindje zou zijn voortgekomen. Op de dag van de beruchte sprong stuurde Emile bovendien dat hij nu echt met zijn leven met de “mooiste vrouw ter wereld” wilde beginnen.

Naast Goller zou Emile ook nog altijd seks hebben gehad met zijn ex-vrouw. De militair ontkent de beschuldigingen. De rechtszaak loopt nog.

Belgische parachutemoord

De zaak doet denken aan de parachutemoord bij ons. Els Clottemans en Els Van Doren waren twee vriendinnen, lid van een parachuteclub en verliefd op dezelfde man: de Nederlander Marcel Somers. Toen Els Van Doren haar parachute in 2006 niet openging en ze verongelukte, wees alles oorspronkelijk op een ongeval. Tot experts ontdekten dat de parachute van de 38-jarige vrouw gesaboteerd werd.

Els Clottemans werd in 2010 door het hof van assisen veroordeeld tot 30 jaar cel.