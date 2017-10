Hello! Schoten denkt nu al aan jubileum

Schoten - Volgende zomer is werelddansfestival Hello! Schoten toe aan zijn zestigste editie. Daarvoor komt onder meer de BYU International Folk Dance Ensemble vanuit de Verenigde Staten terug naar Schoten.

De 59ste editie van het folklorefestival in juli was een goeie. Maar de zestigste uitgave, daar wordt natuurlijk nog wat meer van verwacht. De organisatie pakt negen maanden voor het dansfeest in het park van Schoten opnieuw wordt ingezet al uit met een leuke aankondiging: de dansgroep van de Brigham Youth University in Provo, een stad in de Amerikaanse staat Utah, zal het diamanten jubileum van Hello! ­Schoten mee doen schitteren.

Dat is niet toevallig, het gezelschap was in 1964 ook de allereerste niet-Europese groep die optrad voor het kasteel in Schoten. De komende maanden wordt de line-up verder ingevuld en wellicht zullen daarbij nog wel een aantal symbolische keuzes gemaakt worden.

Familieabonnement

Overigens spreekt Hello! Schoten­woordvoerder Steven Goossens met klem tegen dat het festival na de zestigste editie zal ophouden te bestaan.

“Er zijn heel wat nieuwe jonge mensen in het organisatiecomité en we zitten met meer toekomstplannen dan ooit”, zegt hij. “Waarschijnlijk gaan we aan ons weekendprogramma sleutelen en we overwegen ook om een familieabonnement in te voeren.”