CIA: “Achter de dikdoenerij van Kim Jong-Un gaat een rationeel denkend iemand schuil”

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un is een politiek rationele man, iets waarmee de Verenigde Staten serieus rekening mee moeten houden in hun omgang met Pyongyang. Dat heeft een CIA-expert inzake Noord-Korea woensdag gezegd.

“Achter de dikdoenerij van Kim Jong-Un gaat een rationeel denkend iemand schuil”, verklaarde Yong Suk Lee, adjunct-vicedirecteur van de CIA op het departement Noord-Korea.

“In dit land lijkt men zijn conservatieve opvattingen te onderschatten. De man wil heel lang regeren en in zijn bed sterven”, voegde hij eraan toe tijdens een conferentie over de CIA in een universiteit in Washington. Veel Amerikaanse politieke kopstukken, president Donald Trump inbegrepen, schilderen Kim Jong-Un af als een “gek” en een “irrationeel persoon”.

Noord-Korea is een regime dat gewoontegetrouw in de verdediging kruipt, rekening houdend met zijn geschiedenis en het feit dat het omringd is door grootmachten. Zijn leiders spelen daarop in, legde Yong Suk Lee uit. “Noord-Korea is een politieke organisatie die gedijt op confrontatie met anderen.” Maar de oorlogszuchtige retoriek van Kim en zijn vastberadenheid om tegen elke prijs het nucleair programma van zijn land te verdedigen, betekent niet dat hij de -irrationele- beslissing zal nemen om een atoombom op de Verenigde Staten te droppen. “‘s Morgens opstaan en de beslissing nemen om een kernbom boven Los Angeles te lossen, is niet in zijn belang als hij wil overleven”, besluit Yong Suk Lee.