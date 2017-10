Deurne - De implementatie van een warmtenet in de Deurnese Arenawijk is interessanter dan een doorgedreven renovatie. Dat is de conclusie van Tara Opdebeeck (27), die in haar masterproef aan de UA de wijk onder de loep neemt.

Met de komst van het waterpretpark van Sportoase op de Site Ruggeveld in Deurne, is de afbraak van zwembad Arena in de gelijknamige wijk nakend. Het district hoopt het Arenazwembad te vervangen door een ...