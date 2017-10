Wijnegem - Frisomat uit Wijnegem en Cosimco uit Kontich gaan in Marokko samen industriële gebouwen verkopen volgens het sleutel-op-de-deurconcept. Dat kwamen topmannen Patrick Dua (Cosimco) en Kris Oorts (Frisomat) overeen.

Cosimco is sinds de jaren 80 specialist in bedrijfshuisvesting en behoort sinds 2005 tot de Willemen Groep, de grootste familiale Belgische bouwgroep. Frisomat, in 1978 opgericht door Guy Somers, is gespecialiseerd ...