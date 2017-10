Stemanalyse tijdens telefoontjes geeft aan of bejaarde eenzaam is: “Een prachtig systeem”

Het OCMW van Knokke-Heist gaat met een revolutionair computersysteem op zoek naar eenzame senioren. Een telefonist belt alleenstaande 65-plussers om te vragen hoe het gaat, en tegelijk luistert de computer mee. Die analyseert de woorden en het stemgeluid en geeft realtime aan of eenzaamheid en isolement kunnen ontstaan. “Op termijn kunnen familieleden dan via een app een verslag krijgen van hoe het gaat”, zegt ontwikkelaar Ingrid Walry.

“Tuurlijk, mijn kind. Met mij alles goed.” Een bejaarde moeder, grootmoeder of overgrootmoeder kan het zo zeggen, en tegelijk kan ze het omgekeerde bedoelen. In Knokke-Heist experimenteren ze in het project ...