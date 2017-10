Dit kunstwerk krijgt vaste plaats aan Havenhuis

Een gigantische stalen hand die uit de Schelde komt en een bolder net voor het Havenhuis omklemt. De Herrijzenis van Antigoon van de Antwerpse smid en beeldhouwer Bruno Kristo krijgt een vaste stek op het Zaha Hadidplein.

Behalve de geplande, tijdelijke exposities in het Havenhuis heeft het Zaha Hadidplein vanaf nu permanent een artistieke uitstraling met het beeld dat Bruno Kristo in 2012 maakte. Het kunstwerk heeft sindsdien op verschillende plaatsen in de stad gestaan, ook aan het MAS.

Kristo liet zich voor dit werk inspireren door de legende van de Romeinse soldaat Silvius Brabo die het opnam tegen de reus Antigoon die tolgeld vroeg aan schepen die naar Antwerpen vaarden. Wie weigerde te betalen, werd door Antigoon de hand afgehakt. Door hem te doden, zijn hand af te hakken en in de Schelde te gooien, verloste Brabo de stad en de haven voorgoed van de tolheffing zodat er opnieuw vrije scheepvaart mogelijk was. Kristo wilde met zijn kunstwerk het oude verhaal ook in een moderne context plaatsen. De stalen hand van Kristo staat symbool voor alle krachten die in het verre verleden maar ook in het heden de doorvaart op de Schelde hebben proberen te verhinderen.