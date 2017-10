Lamp vervangen, vaatwasser gebruiken… Deze lijst met klusjes is te moeilijk voor jongeren tussen 18 en 24

Klusjes en karweitjes, jongeren lusten er geen pap van. Volgens onderzoek weten opmerkelijk veel 18- tot 24-jarigen niet hoe ze een kastje ineen moeten vijzen, de vaatwasser gebruiken of zelfs een lamp vervangen. De Vlaamse jeugd heeft twee linkerhanden, klagen klusjesmannen. “Ze vallen ons voor het minste lastig.”

Wijt het aan de digitalisering, de onleesbare handleidingen van Ikea of het verlengde verblijf in ‘hotel mama’. Feit is dat de jeugd niet meer kan klussen. Uit een studie van het Britse onderzoeksbureau ...